Um acidente envolvendo uma carreta e uma van de carga deixou uma vítima fatal na tarde desta quarta-feira (26) na BR-354 A colisão ocorreu por volta das 15h, próximo ao viaduto da serra.

De acordo com informações do portal Tapiraí TV, a carreta seguia sentido BR-262/Bambuí, e teria rodado na pista e atingido a van que seguia sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

A princípio há uma vítima fatal. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. O trânsito está totalmente interditado.

Fonte: Tapiraí TV