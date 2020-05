O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta sexta-feira (29), para atender uma ocorrência de incêndio que teve início após uma colisão envolvendo duas carretas na BR-050, em Uberaba. O acidente aconteceu por volta de 1h, na altura do km 151.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o motorista de uma carreta carregada com milho tenha cochilado e colidido contra outra carreta carregada com cana de açúcar.

Com o impacto, a carreta com carga de milho pegou fogo. O fogo atingiu também a vegetação às margens da rodovia.

Os motoristas dos veículos não sofreram ferimentos.

A pista ficou interditada até as 3h30, quando os bombeiros liberaram parte da via. Às 5h toda pista foi totalmente liberada.