Um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão foi registrado na manhã deste domingo (11), na saída de Santo Antônio do Monte para Bom Despacho, e deixou uma vítima fatal.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Santo Antônio do Monte averiguou que o condutor do carro, um homem de 35 anos, estava preso às ferragens e já sem vida.

O motorista do caminhão, um homem de 61 anos, estava consciente, com pressão arterial alterada, sem ferimentos. Muito assustado, ele não quis ser encaminhado para uma avaliação secundária.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.