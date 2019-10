Um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (14) na MG-050, próximo ao trevo de São Sebastião do Oeste.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, a unidade de Divinópolis socorreu o condutor do carro, de 43 anos. Ele estava consciente e foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

O médico do Samu fez os primeiros atendimentos com a vítima ainda dentro do veículo. Conforme a socorro ele sofreu politraumas graves e foi intubado. Ao ser retirado das ferragens ele sofreu uma parada cardiorrespiratória que,segundo o Samu foi revertida pela equipe socorrista.