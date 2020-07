Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta foi registrado na noite dessa quinta-feira (9) na BR-262, próximo ao Parque de Exposições de Luz.

Segundo informações da Triunfo Concebra, um veículo Honda/Civic, com placas de Dores do Indaiá, realizava uma manobra no trevo do Parque de Exposições de Luz, quando ao entrar na rodovia BR-262, foi atingido na lateral por uma carreta que seguia sentido Belo Horizonte.

Com o impacto, o carro rodou e caiu no mato, às margens da rodovia.

A motorista e o passageiro que estavam no veículo, ambos de Dores do Indaiá, tiveram ferimentos leves, mesmo assim a condutora foi levada para receber atendimento no Hospital Senhora Aparecida de Luz.