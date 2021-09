Uma jovem de 29 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na Rua Coronel Patrick Pinto, em Nova Serrana, nesta sexta-feira (10). A batida foi entre um carro e a moto onde estava a vítima.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem estava consciente e com fratura gravíssima na perna esquerda. O apoio foi solicitado ao Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros que empenhou o helicóptero Arcanjo 04.

Inicialmente, ela foi encaminhada para o Hospital São José, mas devido a gravidade do quadro, ela foi levada pelo helicóptero para o Hospital João XXlll, em Belo Horizonte.

O Samu não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.