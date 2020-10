Um acidente registrado nessa quinta-feira (29) entre uma caminhonete Fiat Strada e uma motocicleta Yamaha, deixou uma vítima fatal.

A colisão foi registrada na rua Itapecerica, nas proximidades da APAC.

De acordo com o Portal Campo Belo, a Polícia Militar foi acionada, e ao chegar no local os militares se depararam com condutor da Fiat Strada, dando auxílio para os ocupantes da moto que estavam caídos ao solo.

Uma das vítimas não apresentava sinais vitais e teve fratura exposta na perna esquerda.