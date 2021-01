Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na MG-050, entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste, nesta sexta-feira (1º).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram empenhadas as Unidades de Suporte Avançado e Básico (USA e USB) de Divinópolis. Ao chegarem no local as equipes averiguaram que uma vítima do sexo masculino sem idade divulgada, já estava em óbito.

Conforme também o Samu, a equipe da USA fez o atendimento de uma jovem, de 22 anos. Estava consciente e estável. Também foi atendido um rapaz de 22 anos, estava consciente, com pressão arterial alterada, escoriações e um corte.

Ambas as vítimas receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.