Dois veículos de passeio se envolveram em um acidente na tarde desta quinta-feira (1º), na rua José Bernardo Maciel, bairro Buritis, em Lagoa da Prata.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Lagoa da Prata encontrou duas vítimas. A primeira, uma jovem de 21 anos, estava consciente, um pouco confusa e com sangramento no nariz.

A segunda vítima, um homem de 53 anos, estava consciente e, aparentemente, sem fraturas.