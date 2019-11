Uma batida entre dois trens deixou 41 feridos na tarde desta sexta-feira (1º), em Salvador, segundo informação de Ivan Paiva, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há registro de mortos.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), o acidente ocorreu no subúrbio ferroviário da capital baiana entre as Estações Santa Luzia e Lobato.

Ambulâncias do Samu, equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Militar foram encaminhadas para o local do acidente.

Conforme detalhou Ivan Paiva, o atendimento de 24 das vítimas ocorreu no local e em seguida, elas foram liberadas. Dezessete feridos foram deslocados da região do acidente, mas não há detalhes de cada unidade de saúde que foram levadas.