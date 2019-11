Redação Últimas Notícias

Um acidente entre dois veículos foi registrado por volta das 16h deste domingo (24), na avenida Brasil, em Formiga.



Um Fiat/Palio foi atingido na lateral por um Ford/KA. Seis pessoas estavam nos carros entre elas uma criança de dois anos e três idosos. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Os motoristas dos veículos, uma mulher de 37 anos e um idoso de 80 anos foram socorridos pelo Cobom. De acordo com o sargento Anderson, eles sofreram ferimentos leves. Uma passageira, de 76 anos, também foi socorrida com ferimentos leves.



O Samu prestou socorro as outras três vítimas. Uma idosa, de 63 anos, que sofreu um trauma no ombro esquerdo, edema na face e se queixava de dor torácica. Ela foi encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa. A criança de 2 anos e um homem de 48 anos foram socorridos conscientes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





Fotos: Cobom/Divulgação