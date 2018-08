Redação Últimas Notícias

Mais um acidente foi registrado na rodovia BR -354. A colisão entre dois veículos de passeio ocorreu próxima à usina velha, sentido Formiga/Campo Belo, na manhã desta quinta-feira (2) em Formiga.

Segundo informações preliminares, um dos veículos rodou na pista e colidiu com o outro que seguia em sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

Uma das pistas está interditada. Não há informações das vítimas.