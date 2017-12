Um acidente foi registrado na noite desse domingo (10), na avenida Rio Branco, em Formiga.

Segundo informações, um Fiat Uno colidiu com uma Blazer.

O condutor do Fiat Uno foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal. As idades dos condutores não foram divulgadas.