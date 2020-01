Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas caminhonetes na BR-354, na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista de uma Fiat/Strada relatou que seguia sentido Patos de Minas/São Gotardo, quando foi surpreendido por uma caminhonete VW/Saveiro. O condutor teria realizado uma manobra brusca para acessar uma estrada vicinal.

O acidente aconteceu na altura do km 326. Uma faixa foi interditada para a retirada dos veículos do local.

Entre as vítimas estava um homem de 52 anos, motorista da Fiat/Strada e a passageira de 47 anos. A caminhonete Saveiro era ocupada por um homem de 50 anos e uma mulher de 82 anos. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital.

Ainda de acordo com a PRE, o motorista da Saveiro apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, tais como, odor de álcool, fala alterada e agressivo. Ele se recusou a submeter ao teste do bafômetro.



Foi lavrado o devido auto de infração de trânsito, por dirigir sob a influência de álcool. Após consulta ao sistema informatizado, os policiais verificaram que, no dia 6 deste mês, o mesmo motorista já havia sido autuado por dirigir sob a influência de álcool.

