Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde dessa quinta-feira (25), na rua Frei Eustáquio, bairro São Sebastião, em Campo Belo.

De acordo com informações do Samu, o atendimento foi realizado pela Unidade de Suporte Básico (USB) de Campo Belo. No local, a equipe encontrou a vítima, um homem, de 36 anos, consciente, com escoriações no braço direito.

O motociclista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para UPA de Campo Belo.