Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta foi registrado na rua Santos Dumont, no Centro de Bambuí, nesta sexta-feira (28).

No local, a equipe do Samu encontrou a vítima, um idoso, de 75 anos, consciente, sem fraturas aparentes, com um corte na cabeça.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Brasil.