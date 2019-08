Um acidente envolvendo uma moto e um bitrem foi registrado na manhã deste sábado (24),na BR-354 próximo ao posto Minas Gerais. Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido.

De acordo com informações do portal Arcos, a Polícia Militar Rodoviária (PMR)informou que o bitrem, conduzido por um homem de 31 anos natural de Candeias, seguia sentido Formiga/ Arcos.

Ao se aproximar do posto, realizou uma conversão à esquerda, em local proibido, sinalizado com faixa dupla contínua amarela onde são proibidas ultrapassagens e conversões. O condutor não teria visualizado o motociclista que seguia no mesmo sentido.

O jovem aparentemente tentou evitar a colisão, mas a motocicleta colidiu contra a lateral do bitrem.

O motociclista teve traumatismo craniano e fratura exposta no joelho direito. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal em Arcos e, posteriormente, transferido para Formiga.