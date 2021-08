Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda/CG e uma locomotiva foi registrado na avenida Geraldo Almeida, bairro Vargem Grande, em Formiga, no domingo (8).

O motociclista, de 22 anos relatou, que viu a cancela abaixada, impedindo o fluxo de trânsito, contudo, não viu a aproximação da locomotiva, transpondo o bloqueio viário, vindo a colidir com a composição.

Na garupa da moto, estava uma adolescente de 17 anos. As vítimas foram atendidas por uma unidade do Samu com ferimentos leves.