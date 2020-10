Um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões deixou 45 pessoas feridas na BR–251, na serra de Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite dessa sexta-feira (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus partiu de Arapiraca (AL) com destino a São Paulo (SP) e, por volta das 22h, na altura do KM 472 da rodovia, perdeu os freios na descida da serra.

O veículo colidiu contra um trator que estava parado no local recebendo o transbordo da carga de cacau de um semi-reboque, que havia tombado na rodovia durante o dia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram uma triagem das vítimas, de forma a priorizar o atendimento às mais graves. Seis pessoas ficaram gravemente feridas, sendo que uma ficou presa às ferragens do ônibus e foi retirada pelos militares.