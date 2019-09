Da Redação

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre um coletivo e uma van escolar, por volta de 12h desta segunda-feira (30), em Formiga. A colisão foi registrada na rua Três, bairro Tino Pereira.

Uma equipe do portal Últimas Notícias esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde cinco vítimas foram encaminhadas e entrevistou a condutora da van, de 47 anos. A única vítima que permanecia internada na unidade.

Segundo a motorista, o acidente ocorreu quando ela fazia uma curva para entrar na rua Três. Ao atestar que nenhum veículo seguia pela via, a condutora realizou a manobra, momento em que a van foi atingida pelo coletivo. Com o impacto o utilitário foi parar sobre a calçada. “Há 20 anos eu dirijo profissionalmente e nunca sofri nenhum acidente. A lotação estava em alta velocidade, por isso não consegui vê-la ao fazer a curva. Esse acidente não foi pior porque eu estava começando a realizar o trajeto e a van estava quase vazia”, explicou a condutora, que afirmou estar com dores por todo o corpo.

No momento do acidente, sete crianças estavam na van, além da motorista e da monitora, também de 47 anos.

O Samu foi acionado e no local a equipe prestou socorro às vítimas: uma menina de 8 anos, que sofreu escoriações na perna direita; uma menina de 9 anos, que se queixava dedor na perna direita; uma adolescente de 14 anos, que sofreu um corte no cotovelo direito,a monitora da van que estava com escoriações no rosto e hematoma no olho esquerdo e a condutora do veículo que foi socorrida com queixas de dor na região por onde o cinto de segurança passa.

Do ônibus, a única a se ferir foi uma idosa de 70 anos, que foi socorrida com queixas de dor nas cotas.

De todos os feridos, apenas a monitora da van foi encaminhada para a Santa Casa.

Reclamação

Ainda de acordo com a motorista da van e a filha do proprietário do veículo, na semana passada a empresa havia feito uma reclamação formal junto à Viação Formiga devido à imprudência do motorista do coletivo que faz a linha que passa pelos bairros Tino Pereira, Geraldo Veloso e Vila Nova das Formigas. Elas ainda afirmaram que logo após o acidente, o motorista foi embora do local, ficando apenas um representante da empresa de ônibus, que ainda não se manifestou sobre o acidente.

O portal ainda entrou em contato com a Polícia Militar para saber outros detalhes do acidente. A informação é de que as informações serão repassadas tão logo a ocorrência fique pronta.

Matéria atualizada às 16h32