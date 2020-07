Uma colisão frontal entre dois veículos na rodovia MGC 146, que liga Passos a São João Batista do Glória, registrada na tarde desse domingo (26), deixou uma vítima fatal.

Segundo a versão tanto do motorista da S10 e de testemunhas, a caminhonete seguia sentido Passos/São João Batista do Glória, quando se deparou com um Fiat Siena na contramão e não teve como evitar a colisão frontal.

Na S10, estava um casal da cidade de Passos e no Fiat Siena um homem de 60 anos de idade de Ribeirão Preto (SP), que residia em Passos.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram o casal que estava na caminhonete até a Santa Casa de Passos sem risco de morte. O homem de 60 anos estava sozinho no veículo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Rodoviária de Passos juntamente com a perícia da Policia Civil estiveram no local e realizaram o trabalho de praxe.