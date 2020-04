Um acidente envolvendo quatro veículos deixou um jovem de 22 anos ferido na manhã desta quinta-feira (9) na MG-050, em Divinópolis. O acidente aconteceu por volta das 6h45.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu três carros e um a moto, depois que um dos veículos realizou uma manobra para entrar no bairro Vila Romana.

O motociclista foi socorrido pelo Samu com escoriações nos braços, com possível fratura na perna direita e sangramento em trauma no crânio. A vítima foi encaminhada para a UPA de Divinópolis e logo em seguida, transferida para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus.

Os motoristas dos carros não tiveram ferimentos e dispensaram atendimento. O trânsito ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos.