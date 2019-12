Um acidente envolvendo três carros deixou oito pessoas feridas na tarde dessa segunda-feira (2) na MG-050, próximo ao trevo de São Sebastião do Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Fiat/Siena seguia no sentido Divinópolis, quando na altura do km 142, a motorista tentou desviar de um caminhão que saiu do acostamento e perdeu o controle da direção do veículo, que invadiu a pista contrária e bateu de frente contra uma Nissan Livina. Um Palio Weekend não conseguiu parar e atingiu a traseira do veículo Nissan.

Segundo informações do Samu, oito pessoas foram socorridas e encaminhadas para o para o Hospital Santa Mônica e para o Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.

