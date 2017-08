No início da noite desse domingo (6), foi registrado um acidente envolvendo três veículos na altura do km 2 da rodovia LMG 830, em Córrego Fundo.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Formiga, no local, foi constatado que uma charrete seguia pela referida rodovia sentido a MG-050 quando foi atingida na traseira por um veículo Palio com placa de Formiga.

Após a colisão, o Palio rodou na pista, atingiu a contramão e colidiu com a lateral de um Uno com placa de Córrego Fundo, que seguia no sentido contrário. O Uno foi jogado para fora da pista.

O acidente resultou em cinco vítimas com ferimentos leves que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu de Formiga e levadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Segundo a PMRv, a condutora do Palio, de 23 anos, é inabilitada e foi presa. A jovem ainda foi multada no valor de R$880, 41 e vai responder processo na Justiça por crime de trânsito.

Na charrete, estava uma família de Córrego Fundo, sendo o condutor de 23 anos, a esposa de 22 anos e a filha do casal de 5 anos. O animal que puxava a charrete morreu no local.