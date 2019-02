Mais um acidente com morte foi registrado na MG 050 por volta das 12h desse sábado. A ocorrência foi registrada no KM 224 da rodovia, logo após o pedágio, em Pimenta.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, tratou-se de uma colisão lateral, envolvendo uma van Sprinter de Governador Valadares e um Uno de Santo Antônio do Monte.

A van seguia no sentido Formiga/Piumhi quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e se chocou contra a defensa da rodovia e ao retornar para a pista de rolagem foi atingida lateralmente pelo Uno que seguia no sentido contrário

O condutor carro, Joênio Martins Silva, de 25 anos, morreu no local. Outros dois passageiros do veículo de passeio foram socorridos pelo Samu com ferimentos graves, sendo um homem e uma gestante. O condutor da Sprinter se feriu sem gravidade.