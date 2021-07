Um acidente fatal ocorreu neste sábado, por volta das 19h45, no km 207 da MG-050, em frente a Cal Ouro Branco. Uma caminhonete Toyota/Hilux e um automóvel Gol/Volkswagen colidiram frontalmente. Dois jovens, um de 18 e outro de 26 anos, faleceram no local e as outras seis vítimas tiveram ferimentos leves.

Os Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegarem no local, a equipe constatou que dos três ocupantes do Gol , dois homens já estavam em óbito. A terceira vítima teve ferimentos leves.

Na caminhonete, dos cinco ocupantes, uma mulher teve uma fratura no braço e os outros quatro tiveram escoriações leves.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam os feridos para o Hospital Santa Marta em Formiga.

Foto: Reprodução/Redes Sociais