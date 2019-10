Na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 10h30, foi registrado mais um acidente na BR-354.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um automóvel Hyunda/ HB 20, conduzido por uma mulher de 28 anos, residente em Arcos, seguia sentido Bambuí e, ao chegar ao trevo de acesso à cidade, localizado no km 417, entrou na alça do trevo e parou antes de cruzar a pista, respeitando a placa de pare.

O acidente ocorreu no momento em que a condutora, ao iniciar a travessia, não observou que uma motocicleta Honda / CG 160 Titan, aproximava-se, e cruzou na frente do veículo, ocasionando a colisão lateral.