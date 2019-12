Um grave acidente na noite dessa quarta-feira (11) na MG-050, em Divinópolis envolvendo cinco veículos deixou feridos.

Chovia no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um motorista foi socorrido com fratura no pé e foi conduzido para atendimento médico.

Outras vítimas feridas também foram encaminhadas para hospitais da cidade. Nenhuma apresentava estado grave.

Entre os veículos atingidos estava uma viatura da PM. Apenas um policial militar em serviço ocupava o carro. A vítima saiu ilesa.