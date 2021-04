Um acidente entre duas carretas na BR-354 próximo ao Posto Girassol, em Bambuí, na tarde desta terça (27), deixou uma vítima fatal.

De acordo o o portal Tapiraí TV, uma carreta Volvo FH540, com placas de São José dos Pinhais/PR, seguia no sentido Bambuí/Tapiraí, quando em determinado momento o último vagão tombou na pista e atingiu uma carreta Scania R440, com placas de Itumbiara/GO, que seguia sentido contrário.

Com o impacto, o motorista da carreta Scania R440, ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves.

O Samu recebeu um chamado para atendimento do acidente . Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí fez o atendimento de um homem, de 51 anos. Estava consciente, porém confuso, com traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas nos braços e pernas.