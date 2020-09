Uma colisão envolvendo um veículo de Formiga e um de Patos de Minas foi registrada na manhã desta sexta-feira (25), na BR-354.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o automóvel VW/Gol, de Formiga, seguia sentido Candeias/ Formiga, quando na altura do km 513, já no município de Formiga, ao realizar uma curva, o motorista de 35 anos, se deparou com um Corsa, de Patos de Minas.

O Corsa que seguia sentido contrário e desgovernado se chocou contra um barranco e foi na direção do veículo de Formiga, não sendo possível evitar a colisão.