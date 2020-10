Um acidente envolvendo quatro carros na BR-262 foi registrado na tarde desta segunda-feira (12), em Nova Serrana, próximo ao trevo com o município de Leandro Ferreira. Sete pessoas se envolveram na ocorrência, entre elas uma criança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma menina de 1 ano e 5 meses e os pais viajavam de Nova Serrana para Leandro Ferreira em um Palio. O motorista reduziu a velocidade ao se aproximar do radar de acesso à Rodovia Padre Libério. Neste momento, um caminhão que seguia atrás não percebeu o trânsito lento e bateu na traseira do Palio.

Com o impacto, o veículo de passeio foi arremessado à frente e rodou na pista depois de bater em uma caminhonete; que atingiu um quarto veículo à frente.

Os três ocupantes do Palio foram conduzidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana pelos bombeiros. As outras pessoas envolvidas no acidente não precisaram ser encaminhadas para atendimento.