Glaudson Rodrigues*

Um grave acidente ocorrido por volta das 17h30, desta sexta-feira (16), provocou a morte de duas mulheres, no km 492 da BR 354.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária (PMRV), uma carreta seguia sentido Formiga/Arcos, quando deu “L” em uma curva atingindo o veículo em que estavam as duas vítimas fatais, de 65 e 38 anos de idade. O condutor do carro, onde estavam as duas mulheres foi socorrido em estado grave e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga.

Outro carro e uma moto também se envolveram no acidente. O condutor do segundo veículo também foi socorrido, mas com ferimentos leves.

Na moto, além do condutor havia também um garupa. Ambos foram socorridos também com ferimentos leves. O motorista da carreta nada sofreu.

As vítimas fatais do acidente são da cidade de Arcos e há informações de que se trata de mãe e filha.

Participaram do resgate das vítimas as equipes dos Bombeiros e SAMU.