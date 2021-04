Redação UN

Na tarde deste sábado (10), um acidente foi registrado envolvendo três carretas e um carro Ford Fiesta. O acidente ocorreu na Br-354, na entrada do aterro sanitário, altura do km 511, no município de Formiga.

As duas carretas azuis, com placas de São Paulo, seguiam vazias no sentido de Campo Belo/Formiga, juntamente com o carro Ford Fiesta, com placa de Mogi das Cruzes. O motorista do carro, um homem de 49 anos, ao realizar ultrapassagem proibida em faixa continua em uma curva, deu de frente com uma carreta caçamba carregada de calcário que vinha na direção contrária.

O motorista do Fiesta, ao ver a carreta caçamba e que não daria tempo de terminar a ultrapassagem, freou e tentou voltar para a sua pista, entretanto não deu tempo, fazendo com que o carro chocasse com a carreta caçamba. Com a colisão, ele rodou na pista e bateu na primeira carreta de São Paulo.