Redação Últimas Notícias

Uma jovem de 22 anos morreu e outras nove pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia LMG-827, em Medeiros. A ocorrência foi registrada no início da noite desse sábado (10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, três veículos se envolveram na ocorrência. Dois dos motoristas apresentavam sintomas de embriaguez. Conforme a PRE, a colisão foi causada pelo condutor de um VW/Voyage que não aguardou no acostamento para realizar uma conversão na pista.

O motorista de um VW/Gol seguia sentido Bambuí/Medeiros com quatro ocupantes, momento em que foi atingido na transversal. A jovem Lissandra Souza Machado, de 22 anos, estava no Gol e faleceu no local. O condutor de um terceiro veículo, um VW/Gol, que seguia atrás do Voyage não conseguiu parar e colidiu na traseira do carro. Haviam três ocupantes em cada veículo. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para hospitais da região.