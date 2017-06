Um acidente entre um caminhão e dois veículos de passeio deixou uma vítima fatal, na rodovia MG-050.

O acidente ocorreu por volta das 20h15 dessa terça-feira (20), no km 207, em Córrego Fundo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) lotada em Formiga, o motorista de uma pick-up Fiorino, de 41 anos, seguia sentido Córrego Fundo/Formiga e, ao entrar em uma curva, perdeu o controle direcional do veículo. O carro atingiu a contramão de direção e colidiu na lateral do caminhão M.Benz/L 1620, placa de Batatais/SP, que trafegava na direção contrária.

Com o impacto, um dos eixos do caminhão se soltou e o veículo capotou na pista. O motorista, Wildner Aureliano de Carvalho Cristofaro, de 35 anos, natural de Batatais/SP ficou preso na cabine e morreu no local. O motorista do carro teve vários ferimentos pelo corpo e perdeu o braço esquerdo. O passageiro do carro, um homem de 46 anos, também teve ferimentos.

O motorista de um terceiro veículo, um VW/Gol que também seguia sentido Formiga, ao entrar na curva teve a visão ofuscada devido à fumaça e a poeira e bateu no caminhão. O motorista, um jovem de 21 anos teve ferimentos leves.

As duas pistas da rodovia ficaram interditadas por cerca de 3 horas e foi liberada por volta das 23h45.