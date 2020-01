Um acidente envolvendo um Fiat/Linea, com placa de Bambuí e um Ford KA com placa Contagem deixou oito pessoas feridas, na noite dessa terça-feira (7) na BR-262, entre Luz e Bom Despacho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada na altura do KM 501, próximo a ponte do rio São Francisco. O trecho chegou a ser interditado por alguns minutos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ambulância da concessionária Triunfo Concebra conduziu quatro vítimas para o hospital de Luz, o Corpo de Bombeiros levou duas pessoas feridas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Bom Despacho e duas vítimas foram atendidas pelo Samu.

Ainda de acordo com os bombeiros, uma mulher de 40 anos e um adolescente de 16 anos, ambos passageiros do Ford KA, estavam conscientes, confusos, com arranhões e suspeita de fraturas. As outras vítimas não tiveram as idades divulgadas.