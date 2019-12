Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou uma vítima fatal no início da tarde dessa quinta-feira (19) na BR-262.

O acidente foi registrado na altura do km 608, entre os municípios de Campos Altos e Ibiá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Mitsubishi Pajero, seguia sentido Araxá/Campos Altos quando em uma curva o motorista perdeu o controle direcional e atingiu um veículo Chevrolet/Cobalt que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do Colbat, de 41 anos, ficou preso às ferragens e faleceu no local. Outras três pessoas que estavam no Pajero tiveram ferimentos e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá. Um idoso de 72 anos, uma mulher de 40 e uma criança de 12, todos da mesma família.