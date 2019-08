Um acidente envolvendo uma caminhonete VW/Saveiro e um Jeep Renegade, registrado na madrugada deste domingo (25) na BR-262, deixou uma vítima fatal.

A colisão, que aconteceu por volta das 4h30, ainda deixou três feridos.

De acordo com o portal TapiraíTV, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)informou que os veículos seguiam sentido Araxá, quando na altura do km 711, a caminhonete colidiu na traseira do Jeep Renagade e capotou, parando às margens da rodovia.