Um acidente matou uma criança e deixou outras pessoas feridas na BR-262, em Nova Serrana.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma carreta que, após tombar e se arrastar por 30 metros da na pista, caiu de uma altura de três metros, em um desnível às margens da rodovia. De acordo com o portal G1o sinistro foi registado na sexta-feira (24).



Na carreta, com placas de Várzea Grande/MT, estavam o condutor de 59 anos e duas crianças, de 6 e 10 anos.



O menino de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra criança e o motorista ficaram feridos e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Nova Serrana. A UPA não informou o estado de saúde das vítimas.



A pista ficou interditada por cerca de três horas, mas segundo a PRF não houve congestionamento.

Imprimir