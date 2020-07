Um acidente na BR-354, na noite dessa sexta-feira (3), deixou duas vítimas fatais.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, um automóvel VW/Gol, com placa de Formiga, seguia sentido Formiga/Arcos, quando na altura do km 484, o condutor de 21 anos, natural de Formiga, iniciou uma ultrapassagem em local proibido, sinalizado com faixa contínua amarela, sobre duas carretas e uma caminhonete Fiat /Strada.

O condutor se deparou com um Honda / Civic com placa de Belo Horizonte, seguindo sentido contrário, vindo a ocorrer a colisão frontal.

Com o forte impacto o condutor do Gol, Bernardo Alves Teixeira e o passageiro, Alberto Junior D’assumpção Fonseca, de 30 anos, natural de Arcos, vieram a óbito no local.