Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou uma vítima fatal na manhã deste domingo (1º), por volta das 6h, na rodovia BR 354 km 479, em Arcos.

Segundo as primeiras informações, a vítima fatal de nome Rodrigo, ficou presa às ferragens, e faleceu no local. A idade não foi divulgada. Mais duas pessoas se envolveram no acidente.

O Samu, os bombeiros e a Polícia Rodoviária foram acionados.

Uma ocupante de um dos carros teve trauma de crânio encefálico leve, escoriação na face e membros, consciente porém desorientada, ferimento de corte acima do joelho direito, fratura no fêmur esquerdo. Após liberação da vítima pela equipe de salvamento, ela foi imobilizada. Outra vítima teve ferimentos leves, sendo encaminhadas a UPA de Formiga.