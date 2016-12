Doze pessoas com idades entre um e 68 anos ficaram feridas após um acidente nesta quarta-feira (21), no km 118 da MG-050, em Carmo do Cajuru.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida envolveu três veículos. Um dos feridos é o prefeito do município de Camacho, no Sul de Minas.