Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (15), na MG-050, próximo ao pedágio de São Sebastião do Oeste.

De acordo com informações do portal Sistema MPA, se envolveram na colisão, um Corolla, um Fiat Uno e uma motocicleta.

Os dois ocupantes da moto com placa de Carmo do Cajuru não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. As identidades e as idades das vítimas ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.