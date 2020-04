Redação Últimas Notícias

Um acidente ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (16), no km 223 (próximo ao Restaurante Dom de Minas) da rodovia MG-050 deixou duas vítimas fatais e uma gravemente ferida, que foi socorrida pelo Samu.

Segundo informações preliminares, o condutor de um caminhão relatou aos policiais que trafegava sentido Pimenta/Formiga quando se deparou com o veículo VW Gol que vinha desgovernado em sentido contrário. A pista estava molhada no momento do acidente.

O condutor de outro caminhão que vinha logo atrás, para não chocar contra a traseira do caminhão à sua frente, tentou desviar para o acostamento, mas, ainda assim não foi possível evitar o choque, atingindo de raspão o veículo à sua frente.