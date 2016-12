Um homem morreu e seis pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na noite desta terça-feira (20), na MG-050 em Divinópolis. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente ocorreu por volta das 22h30, na altura do km 130, e envolveu dois veículos.

A PMR disse que o motorista de um Doblô seguia sentido Belo Horizonte quando um Palio entrou na contramão. Os veículos bateram de frente. Sete pessoas estavam no Doblô, uma delas não precisou ser socorrida. O motorista do Palio estava sozinho. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade.

Com o impacto, o Palio saiu da pista e só parou na canaleta às margens da rodovia. A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O trânsito no trecho do acidente precisou ser interrompido em meia pista.