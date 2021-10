Um acidente na MG-050 na altura do km 277, entre Piumhi e Capitólio, na tarde desta sexta-feira (16) deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações da rádio 104 FM, a colisão envolveu um Palio Weekend e uma Fiat Strada, com placas de Piumhi, e deixou cinco vítimas, dentre elas, uma em estado grave e uma veio a óbito. As identidades e as idades delas não foram informadas., somente que são do sexo masculino.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para socorrerem as vítimas e registrarem a ocorrência.

A vítima em estado grave foi socorrida pelo Helicóptero Arcanjo e encaminhada para cidade de Passos, as outras três foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.