Redação Últimas Notícias

Um homem morreu após a caminhonete em que ele estava como passageiro se envolver em um acidente no trevo de acesso à Córrego Fundo, no km 212 da MG – 050, na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor da caminhonete, com placa de Formiga, teria perdido o controle direcional do veículo ao ultrapassar um caminhão que trafegava na faixa auxiliar. O veículo colidiu contra a lateral do caminhão. Chovia no momento do acidente.