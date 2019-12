Um acidente foi registrado na MG-050, nessa quinta-feira (5).

APolícia Militar Rodoviária de Piumhi foi acionada e compareceu ao local, na altura do km 274.

De acordo com a polícia, um caminhão baú Mercedes Benz, com placa de Contagem, trafegava sentido Piumhi/Capitólio. Por motivos desconhecidos, o veículo saiu da pista pela contramão e se chocou contra algumas árvores do lado esquerdo.



O condutor de 47 anos teve ferimentos e ficou preso às ferragens sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto Socorro local.



Chovia no momento do acidente. A pista não precisou ser interditada.

