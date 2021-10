Um acidente envolvendo um carro com placas de Formiga e uma carreta na MG-050 deixou duas vítimas fatais, na manhã deste domingo (31).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão ocorreu na altura do km 167, próximo ao trevo de Itapecerica por volta de 7h45. Chovia no momento do acidente.

O condutor da carreta relatou à polícia que avistou o veículo HB 20 desgovernado em uma curva. O carro invadiu a contramão e colidiu de frente com a carreta. Com o impacto, a carreta saiu para fora da pista.

O carro, ocupado por dois jovens, que não tiveram as idades divulgadas, voltou para sua pista de rolamento e colidiu contra a defensa metálica.