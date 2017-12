Um acidente foi registrado na sexta-feira (1º), no km 206 da rodovia MG-050, em Formiga. Trecho onde a concessionária Nascente das Gerais está realizando obras de reforço estrutural da ponte sobre o Córrego da Areia.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um Corolla, que seguia sentido Formiga/Córrego Fundo,parou em decorrência da obra, umapick-upStrada parou atrás do Corolla, em seguida, o condutor de um Fox Vermelho que seguia atrás não conseguiu parar o veículo e colidiu com a pick-up. Com o impacto a pick-up colidiu na traseira do Corolla.

Segundos depois, um Pálio que seguia no mesmo sentido dos outros veículos, também não conseguiu parar e colidiu nos veículos envolvidos.

Ainda de acordo com a PMRv, os condutores relataram que a obra não estava devidamente sinalizada e que a sinalização teria sido feita depois do acidente. Já a concessionária disse que a obra já estava devidamente sinalizada antes do acidente. No local está sendo realizado a operação “Pare e Siga”.

Houve somente uma vítima com ferimentos leves.